Mercato - PSG : Julian Draxler envoie des messages forts après sa prolongation !

Publié le 17 mai 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 mai 2021 à 20h37

Alors qu’il a prolongé son contrat au PSG ce lundi, Julian Draxler n’a pas caché toute sa joie de s’inscrire dans la durée dans la capitale française, tout en affichant ses ambitions avec Paris pour les prochaines années.

C’est une prolongation qui semblait inimaginable il y a encore quelques semaines, mais elle est bien devenue réelle ce lundi. En effet, le PSG a officialisé ce jour le renouvellement du contrat de Julian Draxler, qui était initialement engagé les pensionnaires du Parc des Princes jusqu’au 30 juin prochain. L’Allemand de 27 ans se dirigeait vers un départ libre au terme de son bail, mais l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG en janvier dernier a tout changé pour lui dans la mesure où le technicien argentin l’a complètement relancé. Plus encore, l’ancien entraineur de Tottenham aurait plaidé en sa faveur auprès de Leonardo dans le sens d’une prolongation, et cela a porté ses fruits puisque Julian Draxler est désormais lié au club francilien pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024.

« Jaime ce club, et la ville de Paris »

Et dans un entretien diffusé sur le site officiel du PSG quelques minutes après la grande annonce, Julian Draxler n’a pas caché toute sa fierté de parapher ce nouveau contrat au sein d’un club qu’il dit apprécier. « C'est une grande fierté pour moi, j'aime ce club, et la ville de Paris. C'est un bonheur pour jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d'avoir prolongé ici. J'espère que nous allons continuer à gagner beaucoup de trophées lors de ces trois prochaines saisons ! On va tout donner pour gagner des titres, comme on le fait à chaque match », a lancé l’ancien joueur du WfL Wolfsburg.

« Les ambitions du club sont devenues une réalité »

Il faut dire que Julian Draxler a de quoi être heureux de prolonger au PSG : une belle ville comme Paris, mais surtout un club aux ambitions sportives colossales. En effet, les champions de France en titre restent sur un demi-finale et une finale au cours des deux dernières éditions de la Ligue des champions. Le PSG semble donc clairement sur la bonne voie, et le joueur de 27 ans ne cache pas que cela l’a aussi conduit à accepter cette prolongation de contrat. « Les ambitions du club sont devenues une réalité. Nous avons disputé une demi-finale de Champions League cette saison, et une finale la saison passée. Nous avons beaucoup progressé, et même si nous avons connu des hauts et des bas, le projet est très beau et je suis heureux de pouvoir continuer ici. (…) Il faut mériter de jouer cette compétition et d'atteindre ce niveau-là. Il ne faut jamais lâcher, il faut avoir envie de gagner plus que les autres pour y arriver, rien n'est jamais acquis et nous devons continuer de travailler dur pour continuer à progresser. C'est aussi pour cela que je voulais rester absolument », a-t-il précisé.

« Paris verra le meilleur Draxler de tous les temps ! »