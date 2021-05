Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler justifie son choix fort pour son avenir !

Publié le 17 mai 2021 à 19h45 par A.D.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Julian Draxler a rempilé avec le PSG pour les trois prochaines saisons. Tout juste prolongé, le numéro 23 parisien a expliqué son choix.

Ce lundi, le PSG a officialisé la prolongation de Julian Draxler. Alors que son bail expirait le 30 juin, le numéro 23 du PSG a rempilé de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2024. Une nouvelle qui le comble de joie. « C'est une grande fierté pour moi, j'aime ce club, et la ville de Paris. C'est un bonheur pour jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d'avoir prolongé ici. (…) J'espère que nous allons continuer à gagner beaucoup de trophées lors de ces trois prochaines saisons ! On va tout donner pour gagner des titres, comme on le fait à chaque match » , s'est-il enflammé lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«Le projet est très beau et je suis heureux de pouvoir continuer ici»