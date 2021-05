Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une deadline serait fixée pour le transfert de Kane !

Publié le 18 mai 2021 à 18h15 par Th.B.

Semblant cultiver la volonté de quitter Tottenham, Harry Kane, qui figurerait dans les petits papiers du PSG, aimerait savoir ce quoi sera fait son avenir avant que l’Euro débute.

À l’instar de cet hiver avec le dossier Dele Alli, Mauricio Pochettino resterait à l’affût des belles opportunités dans son ancien club. En effet, l’ex-entraîneur de Tottenham officie depuis le 2 janvier 2021 au PSG et songerait à tenter sa chance avec Harry Kane dans le cadre du prochain mercato si ce dernier souhaitait bel et bien partir comme Sky Sports et The Daily Telegraph entre autres l’ont fait savoir ces dernières heures. Et alors que la lutte s’annoncerait acharnée avec les cadors du football anglais pour le coach du PSG, Harry Kane aurait déjà pris une énorme décision.

Harry Kane voulait être fixé avant le début de l’Euro !