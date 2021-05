Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino et Al-Khelaïfi s’activent pour boucler le retour de Serge Aurier !

Publié le 18 mai 2021 à 16h15 par B.C.

Alors qu’Alessandro Florenzi pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison, Serge Aurier serait ciblé pour sa succession. En interne, Nasser Al-Khelaïfi et Mauricio Pochettino s’activeraient d’ailleurs pour mettre la main sur le latéral droit de Tottenham.

Malgré l’option d’achat (9M€) présente dans son contrat, Alessandro Florenzi ne devrait pas s’éterniser au PSG. Leonardo devrait en effet partir à la recherche d’un nouveau latéral droit pour succéder à l’international italien, qui n’a pas apporté entière satisfaction cette saison. Serge Aurier serait notamment courtisé, lui qui a porté les couleurs parisiennes entre 2014 et 2017, un joueur très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi et que connaît bien Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham. « Je ne crois pas que ce soit le moment de parler de joueurs évoluant dans d’autres clubs. Ce n’est pas le moment de le faire aujourd’hui. Nous devons atteindre nos objectifs et terminer le championnat. Le club prendra la meilleure décision, comme toujours et comme chaque club, pour pouvoir améliorer l’équipe », a confié Mauricio Pochettino sur le sujet ce dimanche. Mais en interne, le PSG accélèrerait pour boucler le dossier Aurier.

Contacts confirmés avec Aurier