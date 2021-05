Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 accélère pour ce cadre de Puel !

Publié le 18 mai 2021 à 20h10 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Romain Hamouma se rapproche d’un départ de l’ASSE, et l’OGC Nice serait à l’affût pour mettre la main sur lui.

Cet été, plusieurs joueurs devraient quitter l’AS Saint-Etienne, à l’instar de Romain Hamouma. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, l’attaquant de 34 ans n’est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction pour une prolongation, alors que son contrat prend fin à l’issue de la saison. La position des deux parties reste éloignée, et la tendance est clairement à un départ selon nos informations. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs écuries, notamment en France puisque le FC Lorient seraient sur les traces de Romain Hamouma, tout comme un autre club dont l’identité n’a pas filtré selon But Football Club , mais à en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, il pourrait s’agir de l’OGC Nice…

Nice vise Hamouma

En effet, le journaliste annonce sur Twitter que l’OGC Nice serait à l’affût pour s’attacher les services de Romain Hamouma. Les Aiglons souhaiteraient mettre la main sur l’attaquant pour apporter de l’expérience à leur effectif et auraient d’ores et déjà entamé les contacts avec le joueur. Reste à voir désormais si cette piste a un lien avec Christophe Galtier, ancien entraîneur de l’ASSE, grande priorité de l’OGC Nice en vue de la saison prochaine comme vous l’a révélé le10sport.com.