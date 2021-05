Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Gerson, Almada… Un énorme projet pour rivaliser avec le Qatar !

Malgré les nombreux démentis, une vente de l’OM fait encore et toujours parler. Sur la Canebière, on s’impatiente à propos de l’arrivée d’investisseurs saoudiens. Néanmoins, les pistes activées pour le mercato estival pourraient bien être un signal clair d’une future cession de l’OM.

Frank McCourt va-t-il vendre l’OM aux Saoudiens et à Al-Walid Bin Talal ? Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que le club phocéen pourrait changer de main, mais jusqu’à présent, rien n’est arrivé. Et cela pourrait ne jamais être le cas. En effet, McCourt a toujours répété qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM et dernièrement, Mohamed Bouhafsi avait lui aussi expliqué qu’une cession n’était clairement pas d’actualité : « J’ai entendu dire que l’OM était vendu en février, en mars, en avril, qu’il serait vendu avant le 31 mai. A RMC, on n’a aucune information sur une vente de l’OM. Pour une vente aussi importante, il doit y avoir beaucoup de rendez-vous, à la DNCG, à la mairie, avec les supporters. Aucun élément n’est remonté. J’ai passé des d’appels, à chaque fois on m’a démenti cela. Ce que je peux vous dire, on ne cache pas d’information et à chaque fois, on me dément une vente de l’OM. Toutes les sources à qui on parle démentent une vente de l’OM ».

