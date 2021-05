Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vidal interpelle clairement Sampaoli !

Publié le 18 mai 2021 à 10h10 par A.M.

Convoité par l'OM, Arturo Vidal s'est prononcé sur l'intérêt du club phocéen et ne cache pas son admiration pour Jorge Sampaoli sous les ordres duquel il a évolué avec la sélection chilienne.

En coulisses, Pablo Longoria est déjà très actif pour renforcer l'OM. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , la piste menant à Mattéo Guendouzi est en bonne voie tandis qu'une offre de 24M€ a été transmise à Flamengo pour Gerson. De son côté, Jorge Sampaoli rêverait toujours d'attirer Arturo Vidal. Il faut dire que l'entraîneur de l'OM avait fait du milieu de terrain de l'Inter l'un de ses cadres lorsqu'il était sélectionneur du Chili. Et alors qu'il vient de décrocher le titre en Serie A, l'international chilien se poserait des questions sur son avenir d'autant plus qu'Antonio Conte est sur le départ. Et il ne cache pas son admiration pour Jorge Sampaoli.

«Sampaoli, c’est particulier. On parle dès qu’on le peut»