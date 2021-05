Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a les idées claires dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 17 mai 2021 à 18h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, l'OM ne reste pas insensible aux qualités de Gerson. Flamengo demande 30M€ pour le libérer, mais le club marseillais espèrerait revoir ce prix à la baisse.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt n’entend pas rester les bras croisés lors du prochain mercato estival et aurait l’intention d’injecter dans les caisses du club 60M€ pour lui permettre de recruter. Une aide nécessaire pour Pablo Longoria, qui compte bien se montrer actif aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Et selon nos informations, l’OM souhaite renforcer son entrejeu en recrutant un jeune joueur brésilien. Comme annoncé par le 10 Sport le 16 mai dernier, la formation phocéenne a coché le nom de Gerson, sous contrat avec Flamengo. Agé de 23 ans, le milieu de terrain ne reste pas insensible à l’intérêt de l’OM et pourrait faire le grand saut vers l’Europe cet été.

Gerson veut venir à l'OM, mais...