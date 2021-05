Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? Robert Lewandowski a tranché !

Publié le 18 mai 2021 à 16h45 par T.M.

Depuis quelques jours désormais, il est annoncé que Robert Lewandowski pourrait être une option pour le PSG afin de remplacer Kylian Mbappé. Cependant, le Polonais serait très loin de débarquer dans la capitale.

Partira, ne partira pas ? Le mystère est toujours entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français fait l’objet d’un forcing de la part de Leonardo pour le prolonger. Mais alors qu’il n’a toujours pas répondu, un départ est une réelle possibilité. Dans ce cas, le PSG devra alors penser à la succession de Mbappé et un gros coup pourrait être préparé par Leonardo. Après Lionel Messi ou encore Mohamed Salah, c’est Robert Lewandowski, lié jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, qui pourrait venir remplacer le Français.

Le PSG miné par la Ligue 1 !