Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur une arrivée de Messi !

Publié le 18 mai 2021 à 15h45 par A.M.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé et son départ prend forme. Le PSG ferait même le forcing pour l'attirer.

Le FC Barcelone va rapidement pouvoir se tourner vers la saison prochaine. En effet, bien qu'il reste encore une journée de Liga à disputer, le Barça a perdu tout espoir de titre en s'inclinant à domicile contre le Celta Vigo (1-2) et assistera en tant que spectateur à la bataille entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Par conséquent, plusieurs changements pourraient intervenir en interne, à commencer pas le licenciement de Ronald Koeman. Mais ce n'est pas tout puisque l'avenir de Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin prochain, n'est toujours pas réglé.

Négociations intenses entre le PSG et Messi