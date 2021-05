Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp, Flick… Laporta voit grand pour le Barça !

Publié le 18 mai 2021 à 13h30 par Th.B.

Semblant avoir tourné la page Ronald Koeman, Joan Laporta aurait bougé ses pions pour plusieurs entraîneurs susceptibles de succéder au Néerlandais. De Xavi Hernandez à Hans-Dieter Flick en passant par le « rêve » Jürgen Klopp, le président du FC Barcelone ne se fixerait aucune limite.

Depuis son élection au poste de président du FC Barcelone le 7 mars dernier, Joan Laporta n’a jamais ouvertement conforté Ronald Koeman dans sa position d’entraîneur. Nommé par l’ex-président Josep Maria Bartomeu en août dernier dans la foulée de la déroute face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Koeman a signé un contrat au Barça le liant au club culé jusqu’en juin 2022. Avec le changement de direction, le technicien néerlandais pourrait voir son aventure catalane couper court. Les récentes déconvenues sportives du FC Barcelone qui ont privé l’institution blaugrana du titre de Liga seraient susceptibles d’avoir scellé l’avenir de Koeman. La Cuatro révélait ces dernières semaines que Joan Laporta aurait lancé un ultimatum à Ronald Koeman : remporter la Liga ou il serait débarqué. Faut-il s’attendre à un départ de l’entraîneur et ancienne légende du FC Barcelone cet été ? C’est du moins la tendance affichée dans les journaux de l’autre côté des Pyrénées.

Xavi, le choix numéro un de Laporta…

Et si l’heureux élu était Xavi Hernandez ? Numéro 6 de légende du FC Barcelone, Xavi officie à Al-Sadd où il a récemment prolongé son contrat d’entraîneur. Cependant, une clause figurerait dans son engagement avec le club qatari lui permettant de venir au FC Barcelone si une bonne offre lui était proposée. De retour dans la ville catalane lundi pour « des vacances » comme il l’a annoncé au micro de la Cadena COPE , Xavi Hernandez serait le choix final de Joan Laporta selon Dani Senabre. Le journaliste du média a affirmé à Partidazo de COPE lundi soir que des discussions auraient déjà lieu pour que l’ancien joueur du Barça prenne les rênes de l’effectif cet été bien qu’il n’y aurait pas de consensus dans le comité de direction culé. Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi validerait ce choix selon Miguel Rico. Cependant, le président culé verrait bien plus grand.

…les rêves Klopp et Flick