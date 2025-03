«Un petit voyou», Rami se fait virer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains, Adil Rami était l'invité d'Hervé Mathoux sur Canal +. Le champion du monde 2018 a eu l'occasion de revenir sur ses débuts compliqués, bien loin des centres de formation. Alors à Fréjus, le défenseur avait pris le risque de filer à l'anglaise, à Nice, dans l'espoir de lancer sa carrière. Mais cette fugue a viré au fiasco.

Avant de rejoindre le LOSC, Adil Rami a connu la galère dans le sud de la France. Bien loin des centres de formation, le défenseur a nourri l’espoir de réussir dans ce milieu à Fréjus-Saint Raphaël. Mais alors âgé de 18 ans, Rami avait l’impression de stagner.

Rami revient sur ses débuts délicats

« En étant passionné de football, j’avais espoir de faire des essais et de réussir dans le football. Et dans mon club de football de Fréjus, j’avais l’impression qu’ils n’étaient pas là pour nous aider » a-t-il confié lors de l’émission Détective Mathoux. Alors, Rami a décidé de forcer le destin et de se rendre à Nice. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

« A Nice, on m’a réveillé à six heures du matin »

« J’ai fait mon essai à Nice et ça s’est mal passé. J’ai été balancé par l’entraîneur de Fréjus qui a dit à Nice que je n’étais pas fiable et que j’étais un petit voyou. Est-ce que c’était vrai ? On ne sait pas. A Nice, on m’a réveillé à six heures du matin en me disant que je n’étais pas apte à être dans ce monde là. Et je suis rentré, je me suis fait exclure de la première équipe. J’ai fait des bêtises comme tout le monde, mais je n’étais pas un voyou » a confié Rami sur Canal +.