Suspension : Nouvelle bombe dans le foot français après l’OM ?

Pierrick Levallet

Après le craquage du président de l’OM Pablo Longoria sur l’arbitrage, c’est Paulo Fonseca qui s’est exposé à une lourde sanction. Le coach de l’OL a totalement perdu le contrôle lors de la victoire contre Brest ce dimanche (2-1). Le technicien portugais a eu des mots durs et un tête contre tête contre Benoît Millot, l’arbitre de la rencontre. Cela pourrait le valoir une très lourde suspension.

Décidément, l’arbitrage est au coeur de nombreuses polémiques au sein du football français. Quelques jours après le craquage du président de l’OM Pablo Longoria, c’est Paulo Fonseca qui a pété les plombs. Lors de la victoire de l’OL contre Brest ce dimanche (2-1), le technicien portugais a perdu le contrôle alors que la VAR était appelée pour juger une action litigieuse. L’ancien coach du LOSC et de l’AS Roma a notamment eu des mots durs et fait un tête contre tête avec Benoît Millot, l’arbitre de la rencontre.

De Zerbi - OM : Une bombe est lâchée sur le mercato

➡️ https://t.co/19VivkLASe pic.twitter.com/Bc8TkR8MZN — le10sport (@le10sport) March 3, 2025

7 mois de suspension pour Paulo Fonseca ?

Cette scène pourrait lui valoir une très lourde suspension. Paulo Fonseca pourrait en effet être éloigné sept mois du banc de touche comme le rapportent Le Parisien et Foot Mercato. « Est intimidant, tout propos, geste et/ou attitude susceptible d’inspirer de la peur ou de la crainte. Est menaçant, tout propos, geste et/ou attitude exprimant l’idée de porter préjudice à l’intégrité physique d’une personne. Toute menace de mort constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte dans la détermination du quantum de la sanction » indique le texte de référence.

«Je m’excuse pour ce geste»

Paulo Fonseca risquerait donc gros après son coup de sang. Le coach de l’OL s’était néanmoins excusé au micro de DAZN puis sur la chaîne du club. « Je m’excuse pour ce geste, je ne dois pas faire ça. Le football nous fait faire des gestes pas corrects, je m’excuse » confiait-il. Reste maintenant à voir quel sera le verdict. À suivre...