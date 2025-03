Mercato : L'OM tient son nouveau Drogba !

La rédaction

L’OM aurait enfin trouvé son grand attaquant en la personne de Mason Greenwood. L’Anglais est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 15 buts en championnat avec l’OM, à égalité avec Didier Drogba. Pourtant, malgré ses statistiques impressionnantes, son style de jeu divise, certains lui reprochant un manque d’implication collective.

Longtemps à la recherche de son «Grantatakan», l'OM a multiplié les flops au poste de numéro 9. De Vitinha à Elye Wahi, en passant par Milik et Bakambu, seuls quelques buteurs ont su s'imposer à l'OM (Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang). Mais le club phocéen a peut-être enfin trouvé son goaléador en la personne de Mason Greenwood.

Greenwood, le nouveau Drogba

D'après le compte X Stats du Foot, Mason Greenwood serait le joueur de l'OM le plus rapide à atteindre les 15 buts en championnat au XXIe siècle (24 matchs), à égalité avec un certain Didier Drogba (sans oublier Bafétimbi Gomis). Subtilité supplémentaire : ces trois buteurs ont inscrit leur 15e but face au FC Nantes.

Le paradoxe Greenwood

Si Mason Greenwood enchaîne les buts et se place à la deuxième place des meilleurs buteurs du championnat cette année, ses prestations ne convainquent pas tout le monde. Certains observateurs reprochent à l'attaquant de l'OM de ne pas assez jouer pour le collectif.