Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tenté un énorme coup pour la succession de Koeman !

Publié le 12 mai 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman s’écrirait en pointillés au FC Barcelone, le club catalan aurait tenté d’attirer Hans-Dieter Flick pour lui succéder.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Ronald Koeman connait une première saison faite de hauts et de bas au sein du club catalan. Et pour cause, son équipe s’est montrée inconstante tout au long de cet exercice et a été éliminée dès le stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG. Quant à la Liga, le Barça s’est grandement compliqué la tâche dans la course au titre ce mardi en concédant un match nul sur la pelouse du Levante UD (3-3). Dans ce contexte, il est annoncé que cette première saison de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone pourrait être sa dernière et que le club catalan travaillerait déjà sur sa succession.

Le FC Barcelone aurait contacté Hans-Dieter Flick, mais...