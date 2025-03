Transferts - PSG : Benzema confirme avec cette annonce

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG depuis le début de sa carrière, Karim Benzema a pourtant toujours affiché une certaine hostilité à l'égard du club de la capitale. Et le buteur français d'Al-Ittihad confirme en indiquant très clairement à la presse espagnole qu'il n'aurait jamais pu envisager de signer au PSG après son départ du Real Madrid.

Karim Benzema (37 ans) au PSG, l'histoire d'amour aurait-elle vraiment pu être possible ? L'ancien buteur de l'OL et du Real Madrid n'a en tout cas jamais caché son hostilité envers le club francilien, comme ce fut notamment le cas en mai 2024 lorsqu'il publiait une vidéo sur les réseaux officiels de l'OL à la veille de la finale de la Coupe de France contre le PSG : « Éteignez-les », lâchait notamment Benzema aux joueurs lyonnais.

« Je voulais partir sur une bonne note »

Et dans un entretien accordé au Chiringuito dimanche soir, Benzema est revenu sur son départ du Real Madrid pour l'Arabie Saoudite en 2023 : « J'ai tout fait, j'ai commencé en tant que garçon et j'ai fini en tant qu'homme. Avec tous ces titres et le Ballon d'Or, je voulais partir sur une bonne note », explique-t-il, avant de détailler les raisons pour lesquelles il n'aurait jamais pu signer au PSG.

Impossible d'aller au PSG

« Pour moi, le Real Madrid est le meilleur club du monde et je ne voulais pas aller concourir pour une autre équipe qui pourrait rivaliser avec Madrid, comme le PSG ou City », indique Karim Benzema, qui confirme donc que le mariage était impossible avec le PSG.