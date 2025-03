Kvaratskhelia - PSG : Le coup de fil qui pouvait tout faire basculer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année 2025 n'a pas débuté de la meilleure manière pour le Napoli. En plein milieu du mois de janvier, Kvicha Kvaratskhelia a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait s'engager avec le PSG. La formation d'Antonio Conte n'a donc eu d'autre choix que de le laisser partir. Mais pour un ancien joueur du club italien, elle aurait dû mieux gérer ce dossier.

Le dernier mercato d’hiver a été marqué par le transfert de Kvicha Kvaratskhelia, estimé entre 70 et 80M€. L’ailier géorgien souhaitait, à tout prix, rejoindre le PSG, ne laissant aucun espoir à Antonio Conte. « Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club, lui montrer qu’il était important » avait confié le technicien italien le 11 janvier dernier. Pour Ganni Improta, l’influence de Kvaratskhelia sur les bons résultats du Napoli ces dernières années a été sous-estimée.

La presse espagnole annonce un joueur «hors du commun» au PSG !

➡️ https://t.co/w4Nko2YCLm pic.twitter.com/poyhbnyzkv — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 3, 2025

« J'aurais agi différemment »

« J'ai toujours dit que Naples avait une équipe importante, mais certains l'ont sous-estimée. Conte a fait et fait un travail exceptionnel, mais parfois il y a des situations de marché qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif fixé. Sur l'affaire Kvara, en revanche, j'aurais agi différemment » a déclaré l’ancien joueur sur le Canale 21.

Le coup de fil imaginé

Selon Improta, le Napoli aurait du mettre la pression sur Kvara pour lui demander de rester en Serie A le plus longtemps possible. « J’aurais personnellement appelé Khvicha Kvaratskhelia et lui aurais dit : « Veux-tu partir et rejoindre le PSG ? Tu le fais le 31 janvier, pas un jour avant, car je ne peux pas me passer d'un élément comme toi ce mois-ci ». Avec des contrats pluriannuels comme ceux du Géorgien et d'Osimhen, à la place de Naples, j'aurais dit : « C'est moi qui commande, tu ne commandes pas. » C'est dommage que Naples ne se soit pas comporté de cette façon » a-t-il déclaré. Preuve si l’en est que le club italien peine à se remettre de ce départ.