Transferts - PSG : Hakimi menacé par une autre star ?

Pierrick Levallet

Arrivé lors de l’été 2021 en même temps que Lionel Messi, Achraf Hakimi s’est fait une place de choix au PSG. Le latéral droit marocain, considéré comme un leader dans le vestiaire de Luis Enrique, pourrait toutefois être inquiété par une belle opportunité sur le mercato cet été : Joshua Kimmich.

Lors de l’été 2021, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain, recruté pour 68M€, est arrivé en même temps que Lionel Messi. Le défenseur de 26 ans s’est rapidement imposé chez les Rouge-et-Bleu, et est désormais considéré comme un leader dans le vestiaire de Luis Enrique.

La presse espagnole annonce un joueur «hors du commun» au PSG !

➡️ https://t.co/w4Nko2YCLm pic.twitter.com/poyhbnyzkv — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 3, 2025

Achraf Hakimi inquiété par Joshua Kimmich au PSG ?

Le prochain mercato estival pourrait toutefois être une source d’inquiétude pour Achraf Hakimi. En effet, le PSG pourrait se laisser tenter par une très belle opportunité sur le marché des transferts : Joshua Kimmich. Le Bayern Munich aurait retiré son offre de prolongation pour l’international allemand, dont le contrat expire en juin prochain. Selon Pierre Ménès, sa polyvalence pourrait grandement servir au PSG la saison prochaine.

«Ça pourrait effectivement être un très très bon coup»

« Ça me paraît plus vraiment être dans la politique aujourd’hui de prendre un joueur confirmé avec presque le statut de star. Effectivement, ce qui plaide en sa faveur c’est sa polyvalence et le fait de pouvoir être une alternative à Hakimi et d’autres joueurs. Ça reste quand même un joueur à fort caractère, est-ce qu’il se plairait dans un environnement comme au PSG ? Difficile à dire et à savoir. Mais le fait qu’il soit gratuit, ça pourrait effectivement être un très très bon coup » a-t-il lancé sur sa chaîne YouTube. Reste maintenant à voir si le PSG passera à l'action pour Joshua Kimmich d'ici cet été, le milieu défensif de 30 ans étant déjà annoncé dans le viseur des Parisiens les années précédentes.