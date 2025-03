Lionel Messi, son grand successeur transféré en France !

La rédaction

Arrivé en prêt à l’OL en provenance de Botafogo, Thiago Almada a déjà séduit certains observateurs. L’ancien lyonnais César Delgado voit en lui un successeur de Lionel Messi et un futur meneur de jeu de l’Argentine. Malgré son talent, l’arrivée d’Almada suscite la controverse, en raison des restrictions financières imposées à l’OL par la DNCG.

Arrivé en prêt à l’OL en provenance de Botafogo (le club brésilien de John Textor), Thiago Almada commence à faire parler de lui. S’il ne s’est pas encore montré décisif en six matchs, le milieu argentin a livré des prestations prometteuses. Parmi ses admirateurs, César Delgado, ancien joueur de l'OL, n’hésite pas à le comparer à Lionel Messi et à lui prédire un avenir radieux avec l’Argentine.

«Il sera le numéro 10 de la sélection argentine»

Dans un entretien accordé à So Foot, César Delgado encense le meneur de jeu lyonnais :

«Thiago fait partie de cette catégorie de joueurs audacieux qui relèvent le défi et vont toujours de l’avant. Il n’en reste plus tellement des comme ça. Il a gardé cette joie, ce côté joueur de quartier avec son dribble, son crochet, son toucher de balle. C'est le genre de joueur qui change le cours d’un match. Un enganche, comme on dit en Argentine.»

L'ancien de l'OL voit en Almada un futur cadre de la sélection :

«Pour moi, il sera un jour le numéro 10 de l’Argentine. Je ne suis pas inquiet pour lui, c’est le genre de joueur que les autres joueurs et les supporters aiment. Je pense qu’il faudra peut-être attendre la saison prochaine pour vraiment l’évaluer. Comme moi, quand je suis arrivé en janvier 2008, il n’a pas eu la préparation physique européenne. Personnellement, j’ai souffert de ça au début.»

L’arrivée controversée d’Almada à l’OL

Si le talent de Thiago Almada ne fait pas débat, son transfert à l’OL en revanche suscite la polémique. La DNCG ayant interdit le club lyonnais de recrutement pour raisons financières, plusieurs clubs de Ligue 1 contestent son arrivée. Pour eux, le prêt du joueur via Botafogo, autre club détenu par John Textor, contourne la sanction et pose un problème d’équité. Une situation qui alimente les tensions en coulisses.