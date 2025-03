Messi : La sortie qui va faire enrager Cristiano Ronaldo !

La rédaction

Invité par Hervé Mathoux, Adil Rami n’a pas hésité une seconde sur la question du GOAT. Après avoir affronté les deux légendes du football, il ne doute pas une seule seconde : Lionel Messi est dans une autre galaxie. L’ancien défenseur de l’OM confie avoir été « choqué » par le talent unique de l’Argentin, qu’il estime largement supérieur à Cristiano Ronaldo.

Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont souvent cités pour désigner le meilleur joueur de tous les temps, Adil Rami estime que le débat n’a même pas lieu d’être. Passé par la Liga durant plusieurs saisons, il a affronté les deux superstars et a pu se forger une opinion tranchée. Interrogé par Hervé Mathoux dans l’émission Détective Mathoux sur Canal+, ses propos risquent de ne pas plaire aux fans de CR7.

«Il a un don»

Lorsqu’on lui demande qui, entre Messi et Ronaldo, lui a causé le plus de cauchemars, la réponse est immédiate : «Messi. Parce qu’il est incroyablement fort. La première idée que j’ai eue de lui, c’était : «Ce n’est pas un footballeur comme les autres, il a un don.» Personne ne peut faire ce qu’il fait, j’étais choqué : comment pouvait-il faire ça ? C’était, je pense, le Barça à son prime, à cette époque-là.»

Messi, un cran au-dessus de Ronaldo

Bien qu’impressionné par Cristiano Ronaldo, Rami considère que le Portugais n’est tout simplement pas au niveau de l’Argentin : «J’ai aussi joué contre Ronaldo. J’étais impressionné de les voir en face et de me dire que j’allais les affronter. Mais je n’ai jamais compris la question «Messi ou Ronaldo ?». C’est celle qu’on m’a le plus posée dans ma vie, et je n’ai jamais compris pourquoi. Messi. (répond-il sans hésitation, ndlr.) Avec Ronaldo, j’étais content de jouer contre lui, car je savais qu’il pouvait me dribbler, mais que je pouvais aussi le toucher, le bloquer, le stopper – même si c’était moins que lui, évidemment. Mais Messi… Dès que je jouais contre lui, je me disais : «Allez, tente l’exploit.» C’était impossible.»