Mercato - Real Madrid : Le gros coup de gueule de Pierre Ménès !

La rédaction

Malgré un Kylian Mbappé en grande forme, le Real Madrid traverse une période difficile et se retrouve 3e de Liga. Pierre Ménès pointe du doigt le manque d'anticipation du club, notamment l'absence de remplaçant pour Toni Kroos. Avec des échéances cruciales en Ligue des champions et en Coupe du Roi, les Merengues doivent vite réagir.

Le Real Madrid a du mal cette saison. Malgré un Kylian Mbappé en forme (27 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues), les Merengues patinent en championnat et se retrouvent 3es après n'avoir décroché qu'une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs. Pour certains observateurs, notamment Pierre Ménès, cette mauvaise passe aurait largement pu être évitée.

Une saison «très compliquée» pour le Real Madrid

Sur sa chaîne YouTube, l'ancien journaliste de Canal+ explique que le Real Madrid aurait dû remplacer certains joueurs lors des derniers mercatos :

«Je vois les matchs du Real et je vois quand même une équipe en immense difficulté. Il est évident que les absences plombent la saison du Real (…) C’est une saison très compliquée pour le Real, c’est sûr que pour Mbappé, ce n’est pas l’idéal pour arriver dans un club. On est dans une vraie année de transition pour le Real Madrid, qui n’a même pas cherché à remplacer Toni Kroos, ce qui paraît absolument invraisemblable. Mbappé tire bien son épingle du jeu, mais un club comme le Real se juge dans les semaines qui arrivent (…) Même quand tu as un avant-centre comme Mbappé qui performe, si le reste de l’équipe ne tourne pas, ça ne va pas.»

Les prochaines échéances madrilènes

Le Real Madrid va vite devoir retrouver de l’allant en vue des prochaines échéances qui arrivent. Si Mbappé est en forme, il ne pourra pas, à lui seul, qualifier le Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions (face à l’Atlético les 4 et 12 mars). La Maison Blanche devra également redresser la barre en championnat pour retrouver la première place, tout en préparant la demi-finale retour de Coupe du Roi face à la Real Sociedad (victoire 1-0 à l’aller).