Laure Boulleau dit stop, elle balance sur sa séparation !

En février 2024, Laure Boulleau a donné naissance à une petite fille : Clara. Après seulement quelques semaines, l'ancienne latérale gauche du PSG a retrouvé les plateaux de Canal +. Comme l'a avoué Laure Boulleau, elle a préféré écourter son congé maternité pour le reporter à plus tard.

«Cela me permettait de passer toute la journée avec ma fille»

« J’ai raté les huitièmes de finale de Ligue des champions, je suis revenue pour les quarts, au mois d’avril. C’est moi qui ai voulu, un objectif que je m’étais fixé. Canal+ ne m’a mis aucune pression. Et puis, je savais que fin mai, les matchs allaient s’arrêter et que je pourrais couper. J’ai pris un congé maternité un peu décalé. Si j'avais peur de perdre mon poste ? Pas du tout, on ne me l’a jamais fait ressentir. Mais je viens du sport de haut niveau, j’ai été blessée et éloignée des terrains, je n’aime pas laisser ma place trop longtemps. Ça me faisait plaisir de reprendre car j’ai la chance d’exercer un métier particulier. Je travaillais seulement deux soirs par semaine, le mardi et le mercredi, ce qui me permettait de passer toute la journée avec ma fille. Je ne me suis pas sentie si frustrée que ça, je n’ai donc aucun regret sur cette décision », a confié Laure Boulleau.