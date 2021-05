Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Le Qatar proche de boucler un coup légendaire ?

Publié le 18 mai 2021 à 10h15 par B.C.

Alors qu’ils arrivent en fin de contrat dans leur club respectif, Lionel Messi (Barcelone) et Sergio Ramos (Real Madrid) auraient de réelles chances d’évoluer sous les mêmes couleurs la saison prochaine, du côté du Paris Saint-Germain.

Cette année, le mercato estival s’annonce très mouvementé. De nombreux joueurs se retrouvent en effet dans le flou pour leur avenir, et pas des moindres puisque Kylian Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo sont annoncés sur le départ. D’autres verront leur contrat arriver à terme cet été, c’est notamment le cas de Lionel Messi et Sergio Ramos, qui font les beaux jours du FC Barcelone et du Real Madrid depuis une quinzaine d’années. Toujours en quête de stars pour enfin décrocher la Ligue des champions, le PSG serait très attentif à la situation des deux joueurs et aurait de sérieuses chances de parvenir à ses fins dans ces dossiers.

Messi et Ramos bientôt au PSG ?