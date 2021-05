Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti interpelle Leonardo pour Kean !

Publié le 18 mai 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

La situation de Moise Kean va rapidement devenir un sujet brûlant du côté du PSG où l'international italien est prêté sans option d'achat. L'attaquant souhaite reste à Paris, mais il faudra que Leonardo négocie avec Everton. De son côté, Carlo Ancelotti ne ferme aucune porte.

Le poste d'avant-centre va devenir un sacré casse-tête pour le PSG. Et pour cause, l'avenir de Mauro Icardi, peu utilisé par Mauricio Pochettino, semble s'écrire en pointillés du côté de la capitale et un retour en Italie n'est pas à exclure. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait s'activer pour conserver Moise Kean, prêté sans option d'achat par Everton, et qui réalise une saison pleine comme en témoignent ses 17 réalisations toutes compétitions confondues. Et cela tombe bien puisque, comme le10sport.com le révélait en exclusivité le 22 mars, l'international italien a clairement fait du PSG sa priorité. Il ne compte pas retourner à Everton où sa première saison s'était mal passée, et n'envisage pas non plus un retour à la Juventus. D'ailleurs, son message posté dimanche soir sur Instagram après la victoire du PSG contre Reims (4-0) pour le dernier match de la saison au Parc des Princes est sans équivoque : « Heureux d'avoir marqué lors du dernier match au Parc des Princes. J'espère vous voir la saison prochaine ! »

Ancelotti ne ferme pas la porte au PSG pour Kean