Mercato - PSG : Moise Kean aurait fait une énorme annonce sur son avenir en privé !

Publié le 18 mai 2021 à 12h45 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Everton au PSG l'été dernier, Moise Kean ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sûre, l'attaquant italien semble avoir les idées claires.

L'avenir de Moise Kean va être l'un des dossiers chauds du PSG dans les prochaines semaines. Et pour cause, l'attaquant italien est prêté sans option d'achat ce qui va pousser Leonardo à négocier avec Everton pour boucler un éventuel transfert définitif de l'ancien joueur de la Juventus auteur d'une saison accomplie à Paris avec ses 17 réalisations toutes compétitions confondues. Mais alors que son avenir semble incertain, Moise Kean quant à lui semble déjà avoir tranché et il ne s'en cache plus. « Heureux d'avoir marqué lors du dernier match au Parc des Princes. J'espère vous voir la saison prochaine ! », écrivait-il dans un post sur son compte Instagram .

Kean veut rester au PSG