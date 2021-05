Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo fixé à 50M€ !

Publié le 18 mai 2021 à 14h45 par A.M.

L'avenir de Moise Kean va rapidement devenir un sujet brûlant pour le PSG. Prêté sans option d'achat par Everton, l'international italien se verrait bien rester à Paris, mais les Toffees sont gourmands.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Moise Kean se verrait bien rester au PSG la saison prochaine. Il faut dire que l'international italien réalise une saison pleine et semble avoir la confiance Mauricio Pochettino. Après la victoire contre Reims (4-0), l'ancien joueur de la Juventus confirmait d'ailleurs sa volonté à l'occasion d'une publication postée sur son compte Instagram : « Heureux d'avoir marqué lors du dernier match au Parc des Princes. J'espère vous voir la saison prochaine ! » Mais encore faut-il réussir à convaincre Everton.

Everton réclame entre 45 et 50M€ pour Kean