Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’entourage de ce joueur du Barça refroidit Leonardo !

Publié le 18 mai 2021 à 14h15 par Th.B.

Courtisé par Leonardo qui aimerait recruter un nouveau latéral droit au PSG, Emerson Royal est appelé à jouer pour le FC Barcelone la saison prochaine d’après son clan.

Emerson Royal serait l’une des pistes activées par Leonardo dans le cadre du prochain mercato estival. Alors qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé, le PSG ne semblant pas être proche de lever l’option d’achat de 9M€ de son prêt convenu avec la Roma, un nouveau latéral droit est attendu. Le profil du défenseur du Betis Séville et du FC Barcelone, qui se partagent les droits du Brésilien, plairait particulièrement au directeur sportif du PSG comme Foot Mercato l’a rappelé ce mardi. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à sa venue à Paris, son avenir s’écrivant au FC Barcelone selon la presse ibérique.

Emerson Royal, futur du FC Barcelone ?