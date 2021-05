Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi impliqué dans un énorme projet de Laporta ?

Publié le 18 mai 2021 à 16h00 par B.C.

Alors qu’il songerait à procéder à un énorme coup de balai au FC Barcelone, Joan Laporta aurait déjà pris une grosse décision concernant Lionel Messi.

L’été dernier, Josep Maria Bartomeu décidait de se séparer de plusieurs cadres afin de relancer le FC Barcelone. Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Luis Suarez ont notamment quitté le club catalan, et pourraient prochainement être suivis par d’autres joueurs majeurs de l’effectif blaugrana. Selon Mundo Deportivo , Joan Laporta prévoirait de s’entretenir avec Sergi Roberto, Sergio Busquets et Gerard Piqué pour évoquer leur situation et ne fermerait pas la porte à leur départ. Antoine Griezmann se retrouverait dans le même cas, l’attaquant français n’étant jamais parvenu à faire l’unanimité depuis son arrivée à l’été 2019. En revanche, un joueur serait d’ores et déjà assuré de ne pas être poussé vers la sortie.

Messi intouchable aux yeux de Laporta