Mercato - OM : Longoria au cœur d'une énorme bataille pour le meilleur joueur de L2 ?

Publié le 18 mai 2021 à 18h45 par A.M.

Fraîchement élu meilleur joueur de Ligue 2, Amine Adli ne manque pas de prétendants sur le marché. L'OM est donc plus que jamais en danger sur ce dossier.

L'Olympique de Marseille est déjà très actif en coulisse pour se renforcer. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a ainsi déjà dégainé une offre de 24M€ auprès de Flamengo pour Gerson. Toujours selon nos informations, Mattéo Guendouzi est également bien parti pour rejoindre le club phocéen cet été. Et ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria est sur tous les fronts et tente de recruter en parallèle, Thiago Almada, Arturo Vidal ou encore Amine Adli, déjà visé cet hiver. Mais compte tenu de la concurrence, l'arrivée du joueur de Toulouse semble compliquée.

Plusieurs clubs dans le coup pour Adli