Mercato : Real Madrid, PSG... Vers un coup de tonnerre pour Sergio Ramos ?

Publié le 16 mai 2021 à 1h30 par La rédaction

Le président du Real Florentino Pérez est revenu ces dernières heures sur le cas Sergio Ramos. Décryptage.

Questionné dans les médias espagnols au sujet de Sergio Ramos, Florentino Pérez a livré une réponse lourde de sens : « J'adore Sergio Ramos mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière, personne ne met l'argent et nous devons être réalistes, nous sommes tous très mal. Il n'a pas accepté de baisser son salaire cette saison (...) Je n'ai pas dit qu'il quitterait le club. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous pensons d'abord à terminer la saison et nous y réfléchirons ensuite à la fin de la saison ».

La vengeance froide de Pérez ?