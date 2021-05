Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un problème pour ce joueur du FC Barcelone ?

Publié le 16 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Cherchant un latéral droit en vue de la saison prochaine, Leonardo n'aurait pas oublié Emerson. Néanmoins, le PSG pourrait se heurter à la volonté du Real Bétis de garder le joueur pour le prochain exercice.

Arrivé en prêt l’été dernier au PSG, Alessandro Florenzi ne semble pas avoir convaincu et pourrait ne pas être conservé par le club de la capitale. Ainsi, Leonardo explorerait quelques pistes au poste de latéral droit. Le nom de Serge Aurier revient régulièrement, mais le directeur sportif parisien n’oublierait pas pour autant Emerson. Le FC Barcelone songerait à se séparer du Brésilien afin de renflouer ses caisses, mais un élément de poids pourrait venir se mettre en travers de la route des dirigeants du PSG.

Le Bétis voudrait garder Emerson