Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La prochaine destination de Zidane déjà connue ?

Publié le 15 mai 2021 à 23h10 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait plier bagage cet été. Alors qu'il aurait toujours une relation très forte avec Andrea Agnelli, le coach français pourrait reprendre du service à la Juventus.

Alors que son contrat avec le Real Madrid court jusqu'au 30 juin 2022, Zinedine Zidane ne devrait pas attendre la fin de son engagement pour prendre le large. Selon les dernières indiscrétions du Daily Mail , le technicien français aurait décidé depuis quelque temps de quitter le club merengue à l'issue de cette saison. Un choix pris car il ne sentirait plus le soutien de Florentino Pérez depuis bien longtemps. D'après Telemadrid , Zinedine Zidane aurait bel et bien pris la décision de quitter le navire merengue cet été en raison d'une fatigue mentale et physique au Real Madrid. Mais quelle sera la prochaine destination de Zinedine Zidane ?

Direction la Juve pour Zinedine Zidane ?