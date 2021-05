Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une terrible explication sur l’offre du Real pour Lautaro Martinez ?

Publié le 19 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Dans son édition de lundi, Tuttosport révèle que le Real Madrid a transmis une offre à l’Inter pour Lautaro Martinez, le buteur argentin. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif transalpin Tuttosport a révélé que le Real Madrid avait transmis une proposition à l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, l’avant-centre argentin. Madrid aurait proposé 60 millions d’euros, plus le règlement de la dette de l’Inter restant pour Achraf Hakimi.

Le Real doute de sa capacité à finaliser les deals Mbappe et Haaland ?

Une telle offensive du Real Madrid pour Lautaro Martinez n’est pas sans soulever certaines interrogations autour des dossiers Mbappe et Haaland. Alors que le Real Madrid paraît en peine financièrement, le lancement d’une offensive sur Lautaro Martinez tend à indiquer qu’au moins un dossier, entre celui de Kylian Mbappe et d’Erling Haaland, est compromis. Ou a minima que le Real Madrid commence à douter de la possibilité de finaliser les signatures de Mbappe et Haaland. Affaire à suivre.