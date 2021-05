Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez avance ses pions pour Lautaro Martinez !

Publié le 15 mai 2021 à 11h00 par A.C.

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2023, Lautaro Martinez semble beaucoup plaire au Real Madrid.

Un titre de champion d’Italie et puis s’en va ? A l’Inter depuis 2018, Lautaro Martinez pourrait faire le grand saut cet été, un an après avoir fait la Une de tous les quotidiens catalans, qui l’annonçaient au FC Barcelone. Cette fois, c’est le Real Madrid qui serait déterminé à s’attacher ses services. Le président Florentino Pérez serait en train de planifier une grande révolution et Lautaro Martinez serait l’un de ses grands objectifs, tout comme Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain.

Nouveaux contacts avec l’agent de Lautaro Martinez