Mercato - Real Madrid : Lautaro Martinez annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 9h00 par La rédaction

Déjà courtisé par le FC Barcelone l’année dernière, Lautaro Martinez ne devrait pas rejoindre la Catalogne cette année non plus, ni le Real Madrid, club vers lequel il a dernièrement été envoyé.

Performant et prometteur avec l’Inter l’année passée, Lautaro Martinez avait été proche de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier. Cette saison, avec ses 16 buts en 36 matchs, il a nettement contribué au titre de champion de son équipe, le premier depuis 11 ans pour l’Inter. Alors qu'il progresse à un rythme très intéressant, il est logiquement de nouveau convoité par le FC Barcelone et aurait vu son être coché par le Real Madrid dernièrement. Mais l’Argentin semble se plaire à Milan.

« Le nouveau contrat va être signé »