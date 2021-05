Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé sait à quoi s'en tenir pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat en 2022 avec le FC Barcelone. Et même si ses dernières semaines sous le maillot blaugrana sont convaincantes, il ne serait pas encore sûr de rester au sein de l'écurie catalane cet été.

Bien que le dossier Ousmane Dembélé ne soit pas le plus urgent à traiter à Barcelone face à celui de la prolongation de Lionel Messi, ce dernier commence à faire un peu de bruit. Souvent blessé et peu performant ces dernières saisons, l’ailier français a retrouvé des couleurs cette année. Mais son contrat arrive à terme en juin 2022, et le FC Barcelone, qui a des problèmes d’argent, ne peut pas laisser partir libre un joueur qu’il a acheté plus de 100M€.

La prolongation ou la porte