Barcelone : Atlético, Real Madrid... Les vérités de Piqué sur la course au titre !

Publié le 8 mai 2021 à 19h50 par La rédaction

Malgré le point du match nul obtenu face à l'Atlético de Madrid, Gérard Piqué estime que le FC Barcelone peut toujours remporter le championnat.