Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez afficherait une volonté surréaliste pour l'avenir de Zidane !

Publié le 19 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le départ de Zinedine Zidane semble se confirmer du côté du Real Madrid, Frédéric Hermel révèle que c'est même Florentino Pérez qui ne souhaite plus travailler avec le technicien français.

Ces derniers jours, les médias espagnols ont assuré que Zinedine Zidane avait annoncé son départ à son vestiaire à l'issue de la saison. Une information démentie par le technicien français : « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? Rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs. Comment puis-je dire ça… À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. On ne peut pas parler constamment de mon avenir ». Malgré tout, Zinedine Zidane ne sera probablement plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine comme l'explique Frédéric Hermel.

«Pérez et surtout deux-trois personnes autour de lui ne veulent plus de Zidane»