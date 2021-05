Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club allemand qui est en train de plomber le mercato de Longoria !

Publié le 19 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Pablo Longoria tente de recruter plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel, le président de l'OM semble en difficulté, notamment face à la concurrence de l'Eintracht Francfort.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait connaître une sacrée revue d'effectif. Et pour cause, de nombreux départs sont attendus, certains étant déjà actés, et devront être compensés par l'arrivée de nouveaux éléments. Dans cette optique, Pablo Longoria semble bien décidé à miser sur de jeunes talents à fort potentiel afin d'envisager une plus-value à la revente à moyen terme. Toutefois, c'est une stratégie adoptée par de nombreux clubs et la concurrence fait rage sur plusieurs dossiers.

Francfort est sur tous les fronts

La Bundesliga s'est notamment spécialisée dans le recrutement de jeunes joueurs en leur offrant du temps de jeu très rapidement. C'est ainsi que l'Eintracht Francfort attaque ce mercato de façon agressive au grand dam de l'OM. En effet, le club allemand a officialisé le recrutement de Fabio Blanco, qui arrive libre en provenance de Valence, et s'active également pour Amine Adli, le jeune attaquant de Toulouse suivi depuis cet hiver par Pablo Longoria. Mais ce n'est pas tout. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Christopher Wooh (19 ans), défenseur de l'ASNL, se rapproche de l'Eintracht Francfort et pourrait donc échapper à l'OM...