Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé pour Theo Hernandez !

Publié le 27 mai 2021 à 18h30 par Th.B.

Déjà dans le viseur de Leonardo les mois précédant le mercato estival de 2020, Theo Hernandez est à nouveau lié au PSG pour la prochaine session des transferts. Une offre aurait même été formulée au latéral gauche du Milan AC.

Dans le cadre du mercato estival, Leonardo aurait déjà programmé ses 3 postes à renforcer. En plus d’un milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Miralem Pjanic ou encore Paul Pogba figurant dans le viseur du directeur sportif du PSG, un latéral droit serait également une grosse priorité. Achraf Hakimi, Hector Bellerin, Serge Aurier, Ricardo Pereira, Kieran Trippier, Emerson Royal… Le dirigeant parisien aurait enclenché plusieurs grosses pistes dans ce secteur de jeu, mais l’autre couloir de la défense de l’effectif du Paris Saint-Germain pourrait aussi être retouché. En effet, non satisfait du rendement de Layvin Kurzawa, de Mitchel Bakker et d’Abdou Diallo qui est un défenseur central de formation, Leonardo aurait coché le nom de Caio Henrique selon UOL Esporte. Un bras de fer avec le FC Barcelone serait enclenché à en croire le média brésilien. À l’approche de la fenêtre des transferts, le PSG rouvrirait un nouveau dossier, et pas des moindres.

Déjà intéressé l’été dernier, Leonardo est de retour avec une offre pour Theo Hernandez !