Mercato - PSG : Un contrat en or offert à Theo Hernandez ?

Publié le 15 décembre 2020 à 12h45 par A.C.

Leonardo semble déterminé à recruter Theo Hernandez, latéral gauche du Milan AC, au Paris Saint-Germain.

Après une longue période de disette, le Milan AC renait de ses cendres. Leader de Serie A, le club milanais réalise une très belle première partie de saison... et le doit notamment aux cadres installés par Stefano Pioli l’année dernière ! Premier et non des moindres, Theo Hernandez. L’ancien du Real Madrid est tout simplement le meilleur latéral gauche du championnat italien depuis son arrivée, lors de l’été 2019. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Leonardo ! A en croire les médias italiens, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait tenté de recruter Hernandez lors du dernier mercato, mais se serait cassé les dents sur l’inflexibilité du Milan AC.

Leonardo prêt à tripler le salaire d’Hernandez