Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour boucler un renfort colossal !

Publié le 27 mai 2021 à 15h15 par B.C.

Conscient des lacunes du PSG sur le flanc droit de la défense, Leonardo aurait fait d’Achraf Hakimi sa priorité pour cet été, et les grandes manoeuvres seraient lancées pour le joueur de l’Inter.

Insatisfait des prestations d’Alessandro Florenzi, Leonardo ne devrait pas lever l’option d’achat de l’international italien, proche de faire son retour à l’AS Roma. Un latéral droit est donc attendu au PSG, et les problèmes de l’Inter Milan pourraient arranger les affaires du club de la capitale. En effet, les Nerazzurri cherchent à renflouer leurs caisses et devraient être contraints de se séparer de plusieurs joueurs, ce qui n’a pas échappé à Leonardo qui lorgnerait Achraf Hakimi, recruté l’été dernier en provenance du Real Madrid. D’ailleurs, le PSG serait déjà passé à l’action pour s’attacher les services de l’international marocain.

Le PSG s’attaque à Hakimi