Mercato - OM : L'agent de Nübel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 mai 2021 à 12h10 par La rédaction

À la recherche d'un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda, les dirigeants de l'OM auraient inscrit le nom d'Alexander Nubel sur leur short-list. L'agent du portier du Bayern Munich s'est exprimé au sujet de l'avenir de son client.

Alors que Yohann Pelé arrive en fin de contrat à l'OM et ne sera pas prolongé, les dirigeants olympiens se seraient mis à la recherche d'un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda. Et pour cela, le nom d'Alexander Nübel a été évoqué ces derniers temps. Eternelle doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, le gardien allemand serait l'une des options à l'étude à l'OM, et son départ pourrait se préciser cet été.

« Je suis optimiste que nous trouverons une bonne solution »