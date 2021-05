Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'accélère déjà pour remplacer Zidane !

Publié le 27 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

C’est officiel depuis ce jeudi, Zinédine Zidane quitte bien le Real Madrid alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Plusieurs noms sont cités pour lui succéder, et Florentino Pérez aurait même déjà établi un contact avec Antonio Conte.

Alors que Zinedine Zidane n’est officiellement plus l’entraineur du Real Madrid, Florentino Pérez, président du club madrilène, doit vite trouver son successeur. Une course contre-la-montre donc pour la direction du Real Madrid qui semble déjà avoir établi une liste de potentiels candidats. Si Massimiliano Allegri ou encore Raul ont été récemment annoncés comme prétendants, c’est le nom d’Antonio Conte qui revient maintenant de plus en plus. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ex-entraineur de l’Inter Milan figure en bonne position pour succéder à Zidane. Et chez les Merengue, on pourrait être passé aux choses sérieuses.

Des discussions entre le Real Madrid et Conte