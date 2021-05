Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Pochettino… Qui doit être l’entraîneur du PSG ?

Publié le 27 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Après seulement 6 mois sur le banc du PSG, cela commence déjà à tanguer pour Mauricio Pochettino. Faut-il alors continuer avec l’entraîneur argentin ?

Au PSG, Leonardo n’avait pas attendu la fin de la saison pour repartir sur de nouvelles bases. Ainsi, fin décembre, Thomas Tuchel avait été remercié et début janvier, Mauricio Pochettino avait été intronisé sur le banc parisien. Ayant pour mission de mener le club de la capitale sur les sommets, l’Argentin n’a pas vraiment répondu durant cette seconde partie de saison, n’ayant pas remporté le titre en Ligue 1 et ayant été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors que Pochettino ferait savoir qu’il ne faudrait pas le juger sur cette partie de saison, c’est pourtant ce qui serait fait et qui pourrait déjà lui coûter sa place…

C’est déjà fini ?

Et si Mauricio Pochettino et le PSG se séparaient d’ores et déjà ? Face aux résultats du club de la capitale en cette fin de saison, l’Argentin se retrouverait, selon les différents échos, en bien mauvaise posture. Tandis qu’en Angleterre on évoque un possible retour à Tottenham pour Pochettino, en Italie, on assure qu’à Doha, on se poserait de sérieuses questions sur le natif de Murphy, au point de penser à sa succession. Et c’est notamment le nom de Massimiliano Allegri qui est revenu sur la table. Mais d’autres options pourraient se présenter à Leonardo pour remplacer Mauricio Pochettino, avec notamment Antonio Conte, qui est parti de l’Inter Milan ce mercredi, Zinedine Zidane, toujours plus proche d’un départ du Real Madrid, Thiago Motta, toutefois bien placé pour rejoindre le LOSC selon le10sport.com, ou pourquoi pas Laurent Blanc, qui rêve de faire son grand retour en Europe.



Alors, qui doit être l’entraîneur du PSG ?