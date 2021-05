Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Zinedine Zidane a un grand rêve pour son avenir !

27 mai 2021

Alors qu’il vient de quitter le Real Madrid, Zinedine Zidane semble déjà penser au prochain défi de sa carrière.

Voilà plusieurs mois déjà que l’éventualité d’un départ semblait prendre forme. C’est désormais acté, Zinedine Zidane n’est plus l’entraineur du Real Madrid, alors que son contrat allait jusqu’en juin 2022. Mais dès que le communiqué officiel du Real Madrid est sorti, un autre dossier de taille s’est ouvert avec l’avenir de Zidane. En effet, le Français a plusieurs occasions de taille pour rebondir et le CV pour intéresser n’importe quel club au monde. La piste Juventus semblait couler de source, mais Sky Sport Italia annonce que c’est Massimiliano Allegri qui devrait remplacer Andrea Pirlo. Ainsi, certains médias ont envoyé Zidane au Paris Saint-Germain, où Mauricio Pochettino serait plus proche que jamais du départ.

L’équipe de France, le véritable objectif de Zidane ?