Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet entre Al-Khelaïfi et Pérez pour Pochettino ?

Publié le 27 mai 2021 à 18h45 par Th.B.

Le Real Madrid songerait à Mauricio Pochettino pour la succession de Zinedine Zidane. Et pour parvenir à ses fins, le président Florentino Pérez prévoirait de discuter avec le PSG pour l’Argentin.

Alors que le Tottenham aurait posé son regard sur Mauricio Pochettino qui ne serait plus totalement heureux au PSG si l’on en croit les informations de The Athletic , le club de la capitale devrait également se frotter au Real Madrid dans le dossier Pochettino. Dans la foulée de l’annonce du départ de Zinedine Zidane, la presse ibérique a évoqué un intérêt concret de Florentino Pérez pour l’entraîneur du PSG. Le président du Real Madrid serait plus que déterminé à attirer Mauricio Pochettino dans le nouveau Santiago Bernabeu et prévoirait même… un entretien avec son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

L’entretien pour tout changer pour Pochettino !