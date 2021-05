Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du PSG sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 27 mai 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que les rumeurs concernant un départ de Mauricio Pochettino enflent, le PSG a tenu à mettre les choses au clair concernant la situation de l’Argentin.

Arrivé en janvier dernier pour relancer le PSG, Mauricio Pochettino n’est pas parvenu à remplir sa mission. Malgré la demi-finale en Ligue des champions, le club de la capitale a échoué dans la course au titre en Ligue 1, de quoi fragiliser la position de l’Argentin. À en croire la Gazzetta dello Spor t, les propriétaires qataris du PSG se poseraient des questions concernant l’avenir de Pochettino, mais d’après The Athletic , c’est bien l’entraîneur lui-même qui envisagerait de partir. Pochettino discuterait avec Tottenham et songerait sérieusement à faire son retour chez les Spurs comme l’espère Daniel Lévy, propriétaire du club londonien. Même son de cloche du côté de The Independent et The Sun , mais le PSG n’a visiblement pas l’intention de laisser partir son coach.

Un départ de Pochettino ? C'est non d'après le PSG

Face à l’emballement suscité par les rumeurs en provenance d’outre-Manche, le PSG a mis les choses clair via Bruno Salomon. Le journaliste de France Bleu a indiqué sur Twitter ce jeudi que des sources internes au club démentait les dernières informations évoquant un possible départ de Mauricio Pochettino durant l’été. Reste à voir si cela suffira à convaincre Tottenham de renoncer à son ancien coach.