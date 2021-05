Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery veut recruter un joueur de Pochettino !

Publié le 28 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Barré par la concurrence au PSG, Pablo Sarabia pourrait se retrouver sur le départ cet été. Et l'Espagnol ne manquerait pas de courtisans notamment en Espagne.

Ayant très peu de temps de jeu à cause de la concurrence à son poste, Pablo Sarabia pourrait faire ses valises cet été. L’Espagnol n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino et Leonardo pourrait décider de s’en séparer cet été alors que le directeur sportif du PSG cherche des liquidités pour mener à bien le mercato estival du club de la capitale. La direction parisienne aurait même fixé son prix pour son joueur : 20M€. Et Pablo Sarabia ne manquerait pas de courtisans, notamment en Espagne.

Le FC Séville et Villarreal suivent Sarabia