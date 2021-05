Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 28 mai 2021 à 1h30 par A.C.

Pablo Longoria aimerait garder Pol Lirola, qui est actuellement prêté à l’Olympique de Marseille par la Fiorentina.

C’est l’un des joueurs qui ont le plus été exaltés par le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli. Utilisé en piston droit, Pol Lirola a été l’un des meilleurs de cette deuxième partie de saison de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol n’est que prêté par la Fiorentina et Pablo Longoria a clairement annoncé vouloir le garder. « Il a fait une grande fin de saison. Ce que nous souhaitons, c'est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d'achat et nous devons négocier » a expliqué le président de l’OM. « Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d'entraîneur, mais nous devons le comprendre. L'option d'achat est valable jusqu'au 31, il reste encore quelques jours pour négocier ».

Hysaj plutôt que Lirola pour Gattuso